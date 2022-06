La Provincia di Reggio Emilia informa che sabato mattina, dalle 8.30 fino al termine dei lavori (indicativamente le 13), il ponte sul torrente Lodola a Borzano – lungo la Sp 37 Pedemontana che da Albinea porta a Chiozza di Scandiano – sarà chiuso al transito per eseguire le prove di collaudo.

Sarà, in particolare, effettuata una prova di carico al termine dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti in questi mesi che hanno comportato il consolidamento ed il ripristino delle strutture in cemento armato, anche in alveo, per un importo complessivo di 870.000 euro, finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Una volta completate, con esito positivo, le diverse verifiche, la Provincia conta nelle prossime settimane di riaprire al transito il ponte anche ai mezzi con massa a pieno carico oltre le 32 tonnellate.