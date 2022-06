Una giornata di festa, ma anche nel segno del ricordo di chi ha lasciato una forte eredità nei confronti della comunità appenninica. Sabato, 18 giugno, dalle ore 18 una serie di importanti inaugurazioni animeranno la sede della Croce Verde di Castelnovo ne’ Monti e Vetto, in via dei Partigiani 10. Saranno infatti inaugurate due nuove ambulanze, V96 e V98, la nuova Fiat Panda utilizzata per i Servizi sociali V121, e il Monumento ai Volontari collocato nel “giardino solidale” realizzato presso la sede della Pubblica Assistenza. È previsto il saluto delle autorità presenti, e alle ore 19 una Apericena in musica per stare insieme in compagnia. Durante tutto l’evento sarà installato un gonfiabile per far divertire i bambini.

“Invitiamo tutta la cittadinanza a condividere con noi questo momento importante – afferma il Presidente della Croce Verde di Castelnovo Monti, Iacopo Fiorentini – perché sarà un’occasione per condividere alcuni traguardi importanti: questo sono infatti le inaugurazioni di nuovi mezzi che ci consentono di prestare i nostri servizi nel modo migliore, ma anche celebrare chi ha prestato servizio per la Pubblica Assistenza e oggi non c’è più è un modo di rendere grazie per chi sceglie di donare un po’ del proprio tempo agli altri, alle esigenze della collettività. Una scelta che va sempre sottolineata con profonda gratitudine, anche perché ci lascia un esempio che altre persone, anche i giovani, possono cogliere e seguire, avvicinandosi al mondo del volontariato”.

Per informazioni tel. 0522 612164, www.croceverdecm.it.