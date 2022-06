“Con il presidente Giovanni Savorani abbiamo combattuto numerose e importanti battaglie per arginare le crisi provocate dalla pandemia prima, per contrastare caro energia e oggi la mancanza di materie prime a causa della guerra in Ucraina. La sua riconferma plebiscitaria al vertice di Confindustria Ceramica è un’ottima notizia e la naturale conseguenza del grande lavoro compiuto con instancabile impegno. Savorani è una figura di riferimento per il comprensorio ceramico e con lui siamo pronti, ancora una volta in sinergia, ad affrontare nuove battaglie e nuove sfide per assicurare a questo distretto – fondamentale per l’economia del Paese – e alla sua importante filiera produttiva, competitività e difesa dei posti di lavoro”.

Lo dice in una nota la deputata della Lega Benedetta Fiorini, segretario Commissione Attività produttive.