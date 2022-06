Poco dopo le 8.30 di ieri – 13 giugno 2022 – i Carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia, allertati dal titolare, sono intervenuti in via Zacchetti in città per un furto all’interno del negozio denominato di Tutto e di più. Sul posto gli operanti hanno accertato che ignoti ladri, durante la notte, previa effrazione di una finestra, si erano introdotti nell’esercizio asportando alcune centinaia di euro dal registratore di cassa e della merce in corso di esatto inventario. Sulla vicenda i Carabinieri reggiani hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013