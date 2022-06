Sul R13 (Raccordo A13 Bologna-Padova-Tangenziale di Bologna) e sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, previste in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 17 alle 6:00 di sabato 18 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

sul R13 (Raccordo A13 Bologna-Padova-Tangenziale di Bologna):

-sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di percorrere la Tangenziale di Bologna, in direzione Casalecchio di Reno, uscire allo svincolo 6 Castelmaggiore e rientrare dallo stesso in direzione San Lazzaro di Savena;

sulla A13 Bologna-Padova:

-sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro ed entrare sulla A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro.

Sulla Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 21:00 di venerdì 17 alle 6:00 di sabato 18 giugno, sarà completamente chiuso lo svincolo di Bagnacavallo, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini o di Lugo Cotignola.