Il ritorno della Festa della Musica, di Perlattiva, e della tradizionale Fiera di luglio; la conferma del Nonantola Film Festival e della rassegna teatrale “Giardino Troisi”; gli spettacoli della Compagnia delle Mo.Re, ed i concerti organizzati da Pro Loco; le iniziative ed i laboratori di Officine Culturali. Questi i principali ingredienti di “Nonantola d’Estate” 2022, il programma di iniziative estive che si svilupperà, su 34 serate, dal 15 giugno al 6 agosto, nel centro del paese e soprattutto nel Giardino Perla Verde.

Festa della Musica

Si comincia con l’edizione 2022 della Festa della Musica, organizzata con Asso2Du: tre palchi (Perla Verde, Piazza Liberazione e la novità del Parco della Pace), con oltre 20 band, 300 musicisti nelle due giornate del 17 e 18 giugno.

Musica e teatro

Il weekend successivo (24-26 giugno), il Giardino Perla Verde ospiterà tre spettacoli, tra musica e teatro, della Compagnia delle Mo.Re.

Martedì 28 giugno, poi, riapre il Giardino Troisi, la rassegna curata da Ater Fondazione che porta in Perla Verde il teatro per bambini e famiglie, tra clownerie, teatro d’attore e burattini.

Nonantola Film Festival Estivo

Dal 29 giugno al 3 luglio, il Nonantola Film Festival Estivo, con opere prime, ospiti, sonorizzazioni dal vivo e gli immancabili corti che hanno trionfato nelle ultime edizioni dei “4 Giorni Corti + 2”.

Officine Culturali

Mercoledì 6 e mercoledì 13 luglio, di nuovo la musica protagonista in Perla Verde, con i concerti di Officine Culturali (parte del più ampio programma “Container” – clicca qui per conoscere i dettagli), con il Matteo Ciminari Quintet ed il terzetto vocale Le Scat Noir.

Partamm. Partecipanti nel Mondo, Mondi Partecipanti

Giovedì 7 luglio, invece, verrà presentato in prima visione il documentario “Partamm. Partecipanti nel Mondo, Mondi Partecipanti”, a cura di Museo di Nonantola e Centro Intercultura, con la collaborazione delle Partecipanze di Nonantola e Sant’Agata Bolognese.

Pro Loco

Il 9 e 10 luglio le prime di sette serate di musica e cabaret in Perla Verde organizzate da Pro Loco, che culmineranno con la terza edizione de “Il Meglio di Noi” (5 agosto), mentre dal 19 al 25 luglio tornerà l’atteso appuntamento di PerlAttiva, organizzato da Radioattiva.

Fiera dell’Agricoltura e dell’Allevamento

Ed infine, dopo due anni di edizioni ridotte a causa dell’emergenza sanitaria, dal 23 al 25 luglio torna la Fiera dell’Agricoltura e dell’Allevamento, con musica, mercatini, gastronomia, esposizioni e sfilate. Alla Fiera sarà dedicato un programma specifico che verrà presentato e diffuso nelle prossime settimane.

Nonantola d’estate

Completa la rassegna di “Nonantola d’estate” l’appendice di settembre presso il Giardino di Officine Culturali, con gli spettacoli-concerto “American Stories” (14 settembre) e “Donne all’opera” (28 settembre).

Il commento dell’assessore alla cultura Andrea Zoboli: “Dopo due estati condizionate dall’emergenza sanitaria, quella 2022 vedrà il ritorno della Festa della Musica, di Perlattiva e della Fiera, ma non sarà un semplice ritorno a ciò che era prima della pandemia. Al fianco di questi appuntamenti tradizionali e attesi, abbiamo voluto mantenere alcune delle novità introdotte nei due anni precedenti, a partire dalla rassegna teatrale “Giardino Troisi”, organizzata con ATER, che aveva registrato uno straordinario riscontro di pubblico, senza dimenticare il Nonantola Film Festival Estivo, e le serate di Compagnia delle Mo.Re e di Pro Loco.

Ne risulta un programma ricco ed impegnativo, con un grande investimento anche economico dell’Amministrazione Comunale. Un ringraziamento particolare va dunque ai servizi culturali, che oltre ad essere promotori di iniziative stimolanti ed originali forniscono un sostegno importante a tutte le associazioni protagoniste dell’estate, a cui va il secondo ma non meno importante ringraziamento”.

INFORMAZIONI

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, eccetto quelli della rassegna teatrale Giardino Troisi (biglietti dai 3 ai 5 euro) e quelli di Compagnia delle Mo.Re.

Per informazioni sul cartellone completo e sulle prenotazioni dei biglietti, consultare il programma qui allegato. Il medesimo programma, in formato cartaceo, sarà diffuso in tutte le case dalla prossima settimana.

Per consultare l’intero programma: https://www.comune.nonantola.mo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=13685