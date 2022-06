Giovedì 16 giugno la Notte è Verde!

Dopo il successo della prima edizione del 2021, l’iniziativa cresce con l’adesione di ben 15 realtà tra aziende agricole, agriturismi, fattorie didattiche e persino un mercato, nei comuni di Granarolo dell’Emilia, Castenaso, Minerbio e San Lazzaro di Savena.

Un ricco programma artistico, didattico ed eno-gastronomico diffuso, che si realizza nella stessa serata, giovedì 16 giugno, una delle giornate più lunghe dell’anno e all’indomani del plenilunio, con l’obiettivo di valorizzare la rete di produttori e delle aziende agrituristiche locali e promuovere il consumo critico e a km zero.

Il programma prevede laboratori, visite guidate, vendita di prodotti freschi e lavorati, cene,

degustazioni, performance artistiche diffuse, una per ciascuna realtà agricola dal tardo pomeriggio a sera inoltrata: insolite performance in insolite location, illuminate da una luna quasi piena!

Tra le tante iniziative in programma: arnie didattiche, smielatura, preparazione del formaggio, mungitura, stampa botanica, presentazione di libri, osservazione astronomica, performance di musica, danza e teatro, visita guidata a stalle e laboratori di trasformazione in pianura e passeggiate sonore nei campi di lavanda, negli oliveti e nelle vigne in collina.

Tra fiori, alberi e filari; tra stalle, fienili e mercati; tra formaggi, vino, miele, olio, essenze; tra organetti, arpe, clarinetti; tra crostini, calici, e pietanze; tra danze e stelle, ecco a voi la Notte Verde!