Una pattuglia dell’Arma del Nucleo Radiomobile di Bologna è intervenuta in via Normandia, dove era stata segnalata al 112 una violenta lite in famiglia all’interno di un appartamento situato all’ultimo piano di un palazzo condominiale. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno trovato un anziano, 68enne italiano, assistito dai suoi vicini di casa che lo avevano soccorso, nonché il figlio, 43enne bolognese, in stato di agitazione, con il quale l’anziano aveva litigato dicendogli di andare via di casa e di trovarsi un lavoro.

Soccorso dai sanitari del 118, il genitore, con problemi di deambulazione, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato giudicato guaribile in 7 giorni per un trauma facciale. Il 43enne bolognese è stato arrestato dai Carabinieri e su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna è stato tradotto in carcere.