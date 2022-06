Il rapporto tra Arte del Novecento e Morte è al centro dell’opera di Vale Palmi “L’Aldilà è un Angolo stretto – Oltre la morte nell’arte contemporanea”, il libro presentato mercoledì 15 giugno alle 21 nella nuova e suggestiva cornice di via Roma a Castelnuovo, per il primo appuntamento della rassegna “Armonie in centro”.

In dialogo con la critica d’arte e curatrice Maria Chiara Wang, l’autrice presenterà le riflessioni fatte su un possibile Aldilà in un percorso che comprende chi accetta la morte e ci lavora senza andare oltre come Roman Opalka e Berlinde De Bruyckere, chi la rifiuta aspirando all’immortalità come Gino De Dominicis e Vettor Pisani, chi ha fatto dell’Aldilà l’apice della propria indagine artistica come Bill Viola e Yves Klein. L’incontro sarà accompagnato da intermezzi musicali, con la voce di Alessandra Ferrari accompagnata alla chitarra e al basso da Stefano Cappa.

Originaria di Bologna, dove vive e lavora, Vale Palmi partecipa dal 2018 a mostre collettive e personali. Attraverso l’arte indaga due dei grandi temi irrisolti dell’umanità: la Morte e la potenziale Vita dopo la Morte che si sviluppa nell’aldilà. Lavora con installazione, disegno, fotografia, performance e video; nel 2021 si è diplomata alla Magistrale di Pittura all’Accademia di Belle Arti di Bologna, nel 2022 ha pubblicato il suo saggio-manifesto della sua linea di ricerca artistica “L’Aldilà è un Angolo stretto” (edito da Pendragon), che sarà presentato mercoledì 15 giugno a Castelnuovo.

La rassegna “Armonie in centro – Libri e musica in piazza”, ad ingresso libero e gratuito, è organizzata dal Comune di Castelnuovo Rangone, in collaborazione con l’Associazione musicale “Il Flauto Magico” e il Circolo Caos.