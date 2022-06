Doppio impegno casalingo, domenica scorsa, per lo Sporting Club Sassuolo con le squadre di B1 maschile e femminile, impegnate rispettivamente contro i lombardi del CT Ceriano e le piemontesi del Country Cuneo.

La squadra maschile, con il risultato di 5 a 1, incamera un’altra vittoria e si conferma in testa alla classifica di girone, a 3 lunghezze dai laziali del Colle degli Dei.

La squadra femminile, invece, non va oltre l’ennesimo pareggio, maturato al doppio decisivo, non riuscendo, quindi, a schiodarsi dalla penultima posizione con 4 punti, rimanendo ancora in zona play out.

Questi i risultati degli incontri.

B1 maschile. Singolari: Dalla Valle (Sassuolo) batte Zanotti 6/4 6/4; Bettini (Sassuolo) batte Furia 5/7 6/3 6/1; Ricci (Sassuolo) batte Moggio 6/2 4/6 6/3; Rossi (Ceriano) batte Bondioli 7/6 5/7 6/4.

Doppi: Dalla Valle/Tramontin (Sassuolo) battono Furia/Pirrello 6/1 6/1; Mazzoli/Bondioli (Sassuolo) battono Zanotti/Rossi 6/4 6/4.

B1 femminile Singolari: Curovic (Sassuolo) batte Ghirardato 6/0 7/5; Giordano (Cuneo) batte Dal Pozzo 6/1 6/3; Maduzzi (Cuneo) batte Gubertini 3/6 6/3 6/2.

Doppio: Curovic/Gubertini (Sassuolo) battono Giordano/Maduzzi 6/3 6/4.

I prossimi impegni vedranno, domenica, entrambe le squadre in trasferta per l’ultima giornata della fase a girone contro i fanalini di coda dei rispettivi gironi.

I maschi andranno a Finale Ligure contro il TC Finalee, le ragazze saranno impegnate a Palazzolo sull’Olio con il Vavassori Tennis Team.