Era alla guida di uno scooter, senza patente e con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite fissato dalla legge, l’uomo che ieri pomeriggio ha travolto due agenti della Polizia locale in via Mozart. L’urto, avvenuto mentre gli operatori cercavano di fermare il mezzo che avanzava a forte velocità, ha provocato il ferimento di entrambi gli agenti: ad avere le peggio l’assistete di Polizia locale, centrata in pieno dalla scooter, ricoverata al Santa Maria Nuova con fratture molto serie, poi dimessa ma immobilizzata a letto e con una prognosi superiore ai 40 giorni; l’altro operatore della Polizia locale ha riportato ferite più lievi e contusioni.

L’allarme era partito da piazzale Europa poco prima delle 17, quando diverse persone, che stavano attraversando il parcheggio dirette all’Arena per il concerto, avevano notato due uomini a bordo di uno scooter che zigzagavano pericolosamente tra la folla sfiorando i cittadini.

Alla vista della pattuglia, i due scooterisiti si sono dati alla fuga percorrendo a velocità molto sostenuta via Bligny, via Adua e via Jacopo da Mandra fino a imboccare via del Chionso. All’altezza dell’intersezione con via Mozart, i due fuggitivi si sono trovati di fronte alla transenna posizionata dalla pattuglia e hanno cercato di forzare il blocco travolgendo gli agenti, che comunque sono riusciti a fermare il mezzo.

I rilievi dell’incidente sono stato affidati alla Polizia stradale. Il conducente, senza patente e con un tasso alcolemico tre volte più alto rispetto al limite fissato dalla legge, era alla guida di uno scooter non assicurato e non revisionato, che attualmente è stato posto sotto sequestro. I provvedimenti a carico del conducente saranno definiti nelle prossime ore.