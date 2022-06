Nei giorni scorsi è stata protocollata presso gli uffici del Comune di Sassuolo, una petizione promossa dalla lista Macchioni, a firma della quale un centinaio di cittadini del quartiere Pista e via Ancora, hanno voluto portare all’attenzione dell’Amministrazione comunale una criticità relativa alla circolazione in quella zona, riguardante alcuni dossi artificiali dei quali si ritiene necessario lo spostamento dall’attuale posizione, a favore di una successiva realizzazione in punti più strategici per la sicurezza dell’abitato, con l’intento che il Comune possa valutare un intervento rivolto alla risoluzione definitiva ad un problema sollevato ormai da tempo da parte dei residenti.

Nella petizione si legge:

“Con la presente i cittadini del quartiere Pista e via Ancora, intendono portare all’attenzione del Sindaco del Comune di Sassuolo, le problematiche relative alla percorrenza ad alta velocità da parte degli automezzi che transitano in via Ancora, nel tratto compreso tra la rotonda del comparto WW e via Staffette Partigiane, e su tutta la via Pista. La richiesta di tutti i cittadini firmatari di questa petizione, è di inserire un dosso presso l’uscita della rotonda del comparto WW in corrispondenza al civico 200 della via Ancora, con eventuale rimozione di quello già esistente, presso il civico 190, se ritenuto non compatibile per la vicinanza. Inserire un nuovo dosso in via Pista presso il civico 35, antecedente l’ingresso al parcheggio esistente, in sostituzione a quello posto al civico 42/44, in quanto situato all’ingresso di un passo carraio.”