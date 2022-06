Gran Premio d’Azerbaijan da incubo per la Ferrari. Dopo Carlos Sainz, bloccato al nono giro per un problema idraulico, arriva il ritiro di Charles Leclerc. Un problema tecnico condanna il monegasco mentre era tornato in testa alla gara, davanti a Max Verstappen e Sergio Perez. Il motore della Ferrari di Leclerc ha iniziato a fumare al 21esimo giro con il conseguente ritorno ai box del pilota. Doppietta Red Bull dunque: Verstappen vince davanti a Perez. Sul podio anche Russell, poi Hamilton (Mercedes).

Completa la top-5 l’AlphaTauri di Pierre Gasly, seguito dai veterani Sebastian Vettel (Aston Martin) e Fernando Alonso (Alpine). Ottavo e nono posto per le McLaren di Daniel Ricciardo e Lando Norris. Da segnalare anche i ritiri per problemi di affidabilità di Kevin Magnussen (Haas) e Guanyu Zhou (Alfa Romeo).