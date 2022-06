Un motociclista 33enne ha perso la vita questa mattina intorno alle 8:00 in un incidente stradale avvenuto lungo via Garibaldi a Villa Argine di Cadelbosco sopra. La vittima, F.S., originario del napoletano ma da anni residente a Bagnolo, viaggiava in sella ad una moto Yamaha che, per cause in corso d’accertamento da parte della Polizia Stradale, si sarebbe trovato davanti un ciclista intento ad attraversare la strada.

Mentre il ciclista, nonostante il forte impatto che gli ha spezzato la bici, è finito sull’asfalto senza ferite gravissime, il motociclista nella caduta ha riportato un trauma cranico risultato fatale. Nonostante i tentativi di rianimare il 33enne da parte dei sanitari del 118 arrivati sul posto anche con l’elisoccorso, per lui non c’è stato nulla da fare. All’ospedale di Reggio Emilia, in codice di media gravità, è stato trasportato il ciclista di 40 anni.