Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime stazionarie, comprese tra 18 e 21 gradi, e massime in ulteriore locale aumento, tra i 26 gradi sulla costa e i 31 gradi sulle aree di pianura. Venti deboli, di direzione variabile sulle aree di pianura e a regime di brezza sulla fascia costiera e nelle aree vallive. Mare moto ondoso in aumento al mattino, fino a diventare localmente mosso; in attenuazione dal pomeriggio.

(Arpae)