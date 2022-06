Nel Gp dell’Azerbaijan, ottavo appuntamento del mondiale di Formula 1, Charles Leclerc si aggiudica la pole position: il pilota della Ferrari precede Sergio Perez davanti al compagno di squadra Max Verstappen. Quarto tempo per per Carlos Sainz, che si accontenta così della seconda fila. Quinto George Russell, che precede Gasly ed il compagno di squadra Hamilton.

LE PROVE FERRARI:

Temperature: aria 27°; asfalto 42°.

Q1. Sia Charles che Carlos vanno in pista con gomme Soft, con cui faranno tutta la qualifica. Il monegasco centra 1’43”225, Carlos 1’43”897 ma entrambi si migliorano in 1’42”865 e 1’42”957. Per entrambi c’è l’accesso al Q2.

Q2. Nuovo set di gomme Soft per entrambi I ferraristi. Carlos centra 1’42”088, mentre Charles si ferma a 1’42”182 ma si migliora al successivo tentativo scendendo a 1’42”046. Entrambi accedono al Q3.

Q3. Carlos e Charles vanno in pista con un treno di Soft nuove e stabiliscono 1’41”814 mentre Charles fa 1’41”861. Si cambiano le gomme e si torna in pista: Carlos sfiora un muretto nel primo settore e non migliora, migliora invece Charles che con 1’41”359 centra la sesta pole position stagionale, la numero 15 della carriera.