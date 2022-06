Carla Rinaldi, presidente di Fondazione Reggio Children, è in questi giorni in Danimarca, a Billund, dove ha sede il Gruppo LEGO, per prendere parte alla conferenza internazionale della Fondazione LEGO, la LEGO Idea Conference, prima in presenza dopo gli anni della pandemia. Un evento che riunisce centinaia di partner da tutto il mondo, tra cui ricercatori, rappresentanti del governo, educatori e professionisti per discutere ed esplorare come dare a quanti più bambini possibili l’opportunità di imparare attraverso il gioco e sviluppare le competenze di cui hanno bisogno ora e in futuro.

“Dopo il 25° della collaborazione tra il Gruppo LEGO e Reggio Emilia – commenta Carla Rinaldi – che abbiamo festeggiato lo scorso anno, continua questa comune ricerca sul fronte dell’educazione, dell’apprendimento e del gioco, che ci consente esplorare e interpretare insieme nuove realtà”.

Tra i principali relatori Anne-Birgitte Albrectsen, ceo di the Lego Foundation – di recente a Reggio Emilia, in delegazione con Kjeld Kirk Kristiansen, proprietario di terza generazione, in occasione del decennale di Fondazione Reggio Children – Catherine Russell, direttore esecutivo di Unicef, Charles North, amministratore delegato ad interim della Global Partnership for Education. Gli interventi toccano lo sviluppo della prima infanzia, il finanziamento della trasformazione dei sistemi di apprendimento e dei sistemi di apprendimento inclusivo, con particolare attenzione ai bambini in aree di conflitto e di migrazioni.

Nel corso della Conferenza è stato assegnato il LEGO Prize 2022 a Maria Adelaida Lopez, artista e direttore esecutivo di AeioTu, impresa sociale della Colombia, che riconosce i bambini e le bambine come protagonisti e co-costruttori del proprio apprendimento, attraverso una filosofia vicina a quella reggiana, che la neo premiata ha ricordato nel suo ringraziamento.

Thomas Kirk Kristiansen, quarta generazione della proprietà Lego e presidente di the LEGO Foundation, ha sottolineato il ruolo svolto da Lopez, “fondamentale nel sostenere l’apprendimento attraverso il gioco nello sviluppo della prima infanzia in Colombia e America Latina”. “C’è da gioire nel vedere che il nuovo Premio Lego sia assegnato a un’esperienza così vicina allo spirito di Reggio Emilia e della Fondazione Reggio Children”, commenta Carla Rinaldi.

La premiazione è stata preceduta da un dialogo sulla creatività e sulla convivenza nelle comunità, tra Carla Rinaldi, pedagogista, docente Unimore, Premio LEGO 2015, e Mitchel Resnick, Premio LEGO 2021, professore di ricerca sull’apprendimento al MIT Media Lab di Boston, e consigliere scientifico di Frc.