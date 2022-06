Nella giornata di domenica 12 giugno 2022, dalle ore 7.00 alle ore 23.00 si terranno i referendum popolari abrogativi: potranno recarsi alle urne tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Formigine che abbiano compiuto 18 anni. Sul territorio del Comune di Formigine si tratta di circa 27mila cittadini che saranno divisi in 6 plessi per 30 sezioni totali. Impegnati nel servizio sul territorio 92 scrutatori e 60 fra presidenti e segretari.

Si ricorda che per votare è obbligatorio presentare al seggio la tessera elettorale rilasciata dal Comune di Formigine insieme ad un documento di identificazione (ad esempio carta d’identità, patente di guida, passaporto). In caso di smarrimento è possibile chiedere un duplicato della tessera stessa all’ufficio elettorale del Comune, firmando personalmente una dichiarazione di smarrimento. Chi non l’avesse mai avuta, può richiederla direttamente allo sportello dell’ufficio elettorale. Importante verificare che l’indirizzo della tessera elettorale sia aggiornato. In caso contrario occorre contattare l’ufficio elettorale stesso. Per chi non avesse la carta di identità, per il rilascio della stessa esclusivamente per l’accesso al voto, l’anagrafe del Comune di Formigine sarà aperta in via straordinaria anche domenica 12 giugno 2022 dalle ore 8.00 alle ore 19.00.

Anche l’ufficio elettorale amplierà il suo orario di apertura: venerdì 10 e sabato 11 giugno sarà aperto ininterrottamente dalle ore 9.00 alle ore 18.00, mentre domenica 12 lo sportello sarà aperto ininterrottamente per tutta la durata delle votazioni dalle ore 7.00 alle 23.00. Anagrafe ed ufficio elettorale si trovano presso il Comune di Formigine, in via Unità d’Italia, 26 al piano terra.

A disposizione anche l’opportunità di voto assistito per chi si trova in situazione di grave infermità. Per accedere al servizio sarà necessario mostrare al Presidente di seggio un certificato rilasciato da un medico igienista dell’USL che autorizzi l’ingresso in cabina con l’accompagnatore. Il medico igienista dell’Azienda USL riceve su appuntamento, per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Elettorale. E’ inoltre disponibile un servizio di trasporto ai seggi degli elettori con gravi difficoltà di deambulazione (servizio offerto volontariamente da AVAP Formigine): prenotazioni telefoniche direttamente ad AVAP dalle ore 8:00 alle ore 13:00 al numero 059.571409.

Per quanto concerne invece le norme sanitarie di accesso, si ricorda che un recentissimo provvedimento nazionale ha eliminato l’obbligo di recarsi al seggio indossando la mascherina (che resta però fortemente raccomandata), mentre all’interno saranno a disposizione gel per l’igienizzazione delle mani. Lo spoglio delle schede votate inizierà subito dopo la chiusura dei seggi agli elettori e i risultati definitivi della tornata elettorale (limitatamente allo spoglio delle schede delle sezioni del territorio comunale) saranno pubblicati sul sito del Comune di Formigine www.comune.formigine.mo.it in particolare sulla pagina distrettuale https://eleonline.distrettoceramico.mo.it.

Per informazioni generali è possibile contattare l’ufficio elettorale ai numeri telefonici 059.416235 oppure 059.416168 o scrivere all’indirizzo elettorale@comune.formigine.mo.it.