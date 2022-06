Per consentire l’esecuzione dei lavori inerenti il rifacimento piano del ferro della stazione di Guastalla, ossia interventi di potenziamento, ammodernamento e messa in sicurezza della stazione guastallese, la tratta Novellara – Guastalla (FL 204 Reggio Emilia – Guastalla) sarà interrotta da lunedì 13 giugno 2022 a domenica 11 settembre 2022 e verrà sostituita da bus in entrambe le direzioni Novellara-Guastalla e Guastalla-Novellara.

Limitazioni e interruzioni programmate d’orario con modifica al programma di esercizio saranno attuate nello stesso periodo e per le stesse ragioni anche sulla linea Parma – Suzzara (FL206).