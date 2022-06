La dottoressa Valentina Fragliasso, ricercatrice sanitaria del Laboratorio di Ricerca Traslazionale dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia ha vinto il Premio AIACE 2021 messo in palio dalla Fondazione AIACE, che ogni anno seleziona e premia i progetti di ricerca che hanno prodotto i risultati più innovativi ed efficaci nella prevenzione e cura delle malattie oncologiche.

Il premio assegna 15mila euro da destinare all’attività di ricerca della professionista e del Laboratorio di Ricerca Traslazionale. Il lavoro scientifico premiato, dal titolo, “The novel lncRNA BlackMamba controls the neoplastic phenotype of ALK− anaplastic large cell lymphoma by regulating the DNA helicase HELLS” è stato pubblicato sulla rivista scientifica Leukemia e deriva dalla collaborazione tra il Laboratorio di Ricerca Traslazionale (Dr. Ciarrocchi, Dr. Tameni, Dr. Manzotti, Dr. Torricelli e Dr. Mularoni), la Struttura Complessa di Ematologia (Dr. Merli) ed il Weill Cornell Medicine di New York (Dr. Inghirami, Dr. Fiore e Dr. Elemento).

Al centro dello studio premiato è il linfoma anaplastico a grandi cellule con sottotipo ALK, un tipo di linfoma non Hodgkin che colpisce i linfociti T. Pur essendo un linfoma raro, è aggressivo e associato a una prognosi purtroppo infausta. Sebbene negli ultimi anni siano stati fatti importanti passi avanti nella definizione dei meccanismi alla base dell’insorgenza di questo linfoma, molte domande rimangono irrisolte.

Analizzando il contributo del genoma non codificante in un gruppo di pazienti affetti da linfoma, è stato identificato e caratterizzato un nuovo RNA non codificante, il long non coding RNA BlackMamba che risulta essere iper-espresso nel sottotipo ALK- e in grado di alterare i linfociti T neoplastici. Lo studio approfondito del ruolo di BlackMamba e dei suoi bersagli molecolari consentirà di implementare programmi di studio e di sviluppo per nuovi trattamenti antitumorali per le neoplasie di tipo ematologico. I long non-coding RNA sono dei filamenti di RNA non codificante che rappresentano, oggi, una delle frontiere della ricerca sui linfomi e non solo.

Il riconoscimento economico destinato ai migliori progetti presentati in campo oncologico, è stato consegnato il 19 maggio scorso al Savoia Hotel Regency di Bologna. La Fondazione Aiace assegna annualmente il premio con l’obiettivo di dare sempre nuove motivazioni ai ricercatori più giovani e più creativi, di età non superiore a 35 anni e favorire progetti non ancora pienamente riconosciuti, ma spesso con forte valore innovativo.

LA PROFESSIONISTA

La dottoressa Fragliasso è nata a Cercola (NA) nel 1985. Ha conseguito la Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e il Dottorato di Ricerca in Medicina Molecolare e Rigenerativa all’Università di Modena e Reggio Emilia. Dopo due esperienze all’estero (Philadelphia, 2008 e New York, 2015), nel 2018 ha vinto il bando Giovani Ricercatori (Ricerca Finalizzata del Ministero della Salute) per proseguire i suoi studi nel Laboratorio di Ricerca Traslazionale dell’IRCCS di Reggio Emilia.