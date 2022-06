Quello che sta per aprirsi a Castelfranco Emilia sarà un fine settimana completamente a misura di bambini e famiglie con due importanti iniziative fortemente volute dall’Amministrazione, “Passa la parola” e “Bimbolandia”. Si parte sabato pomeriggio, alle 16.00, proprio con il Festival Passa la Parola, lo ricordiamo ideato e organizzato dal CSI insieme alla libreria indipendente per ragazzi “Castello di Carta” di Vignola, che sarà di scena alla biblioteca Lea Garofalo con un doppio appuntamento: alle ore 16 aprirà il pomeriggio un laboratorio di disegno per bambini e ragazzi che potranno giocare ad inventare i loro personaggi insieme ad Antonio Vincenti, in arte Sualzo. Due ore più tardi, quindi alle 18.00, spazio a “Sotto la tenda delle parole e dei fumetti”, letture e poesie con Silvia Vecchini, accompagnata dalle musiche dello stesso Sualzo.

“Nell’alveo degli oltre 140 appuntamenti in programma per l’intera stagione estiva, abbiamo voluto mantenere come trait d’union le famiglie nel senso più profondo dell’inclusività e puntando molto sulla cultura, in tutte le sue declinazioni – afferma l’Assessore alla Cultura del Comune di Castelfranco Emilia Leonardo Pastore sottolineando quanto sia – importante investire anche in questa direzione, non solamente in senso stretto ed economico, ma soprattutto sul lato umano, coinvolgendo i più piccini, rendendoli e facendoli sentire sin da subito, come è giusto che sia, protagonisti. Perché – ha chiosato – con la cultura non solo si può mangiare, ma si può e si deve anche crescere, per carpirne nella maniera più diretta possibile la sua straordinaria importanza e centralità, per la vita di ognuno di noi. Farlo poi divertendosi come abbiamo pensato, soprattutto per i più piccini, rende tutto ancor più straordinario”.

Ma non finisce qui. Sempre sabato, ma in piazza Garibaldi, su il sipario per “Bimbolandia”: a partire dalle 21.00 andrà infatti in scena “Il Dottore innamorato” spettacolo di burattini a cura di Centro Vivo e I Burattini della Commedia. Si prosegue poi per l’intera giornata di domenica in Corso Martiri, dove dalle 10.00 alle 20.00 sono in programma spettacoli, musica giochi ed animazione per bambini con mercatino, food truck e pesca di beneficenza, sempre a cura di Centro Vivo, IAN Odv, Edera Onlus e Banda di Manzolino, sempre in co-progettazione con l’Amministrazione comunale.

“Ancora una volta e ancora di più, tante iniziative che abbracceranno tutto il territorio, nel segno della piena condivisione – sottolinea l’Assessore Castelfranco Emilia Città Policentrica e Frazioni, e alla Promozione del Territorio Silvia Cantoni aggiungendo che – questo weekend tutto dedicato al meraviglioso mondo dei bambini, prenderà il là già domani (venerdì 10) con “Cinetour sotto le stelle”, in programma nell’area parrocchiale di Recovato dove, a partire dalle 21.00, ci sarà la proiezione di “Rio 2” a cura delle Parrocchie della zona pastorale di Castelfranco Emilia. Da non perdere, poi, a Bosco Albergati sia sabato 11 che domenica 12, dalle 16.00 alle 24.00, l’appuntamento con “Crepuscolo in Bosco”, laboratori, musica e attività per tutta la famiglia, aperitivo e cena al crepuscolo a cura di La Città degli alberi APS ASD. Tutte iniziative realizzate attraverso la bella e concreta co-progettazione che come Amministrazione abbiamo avviato da tempo con tutte le realtà associative della nostra comunità”.