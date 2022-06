Sara Formisano (terza classificata), Lezie Mae Ortega (seconda) e Alice Radazzo (prima), menzione speciale, invece, a Sofia Cerretti.

Sono gli studenti premiati in occasione della cerimonia con la quale l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Baggi” ha voluto ricordare Elena Pellegrini, docente 26enne rimasta vittima, lo scorso ottobre, di un tragico incidente sui monti del Trentino.

Dei vincitori diamo conto giusto per la cronaca perché, come ha sottolineato la dirigente scolastica Maria Cristina Grazioli, «non contava chi vincesse, ma contava ricordare una persona speciale come Elena».

E tanto i ragazzi quanto i docenti non si sono sottratti al compito, «restituendoci – ha detto il padre Marco, presente in platea insieme ai familiari della docente scomparsa – la nostra Elena per come era, curiosa, appassionata e solare».

La cerimonia, commossa e composta, si è svolta presso l’aula magna dell’istituto e, ha detto la Preside, «avrà sicuramente seguito nei prossimi anni».