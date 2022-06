Con la fine dell’anno scolastico va in vacanza anche il pedibus, organizzato dall’Ufficio scuola del Comune di Montecchio Emilia e reso possibile dall’impegno dei volontari Auser a beneficio dei ragazzi della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Edmondo De Amicis”. I volontari Auser, con i fondi raccolti mediante le offerte ricevute nel corso delle varie manifestazioni pubbliche (e non solo), hanno premiato la partecipazione dei ragazzi al progetto, con un ingresso al Parco Avventure di Cerwood. Ai giovani è così stato permesso di accedere gratuitamente a Cerwood e divertirsi insieme, accompagnati dalle proprie famiglie.

Il pedibus è un servizio educativo rivolto sia ai bambini sia ai genitori che scelgono di permettere ai propri figli un’esperienza di sviluppo dell’autonomia, di crescita della socializzazione e di cura verso la sensibilità ambientale. Questa iniziativa ha, infatti, anche il fine di abituare i bambini a una mobilità più rispettosa dell’ambiente.

Auser, a Montecchio, realizza diverse attività oltre al pedibus: quotidianamente consegna pasti presso il domicilio di persone fragili, realizza accompagnamenti verso strutture sanitarie, verso il Centro diurno e altre destinazioni, consegna prodotti alimentari a famiglie in difficoltà, svolge manutenzione del verde pubblico e molto altro. Chi volesse avvicinarsi ad Auser potrebbe rivolgersi alla sede, in Via Don Pasquino Borghi 10 (aperta al lunedì e al venerdì, dalle 10 alle 12), e contattare il 348/0454463 o mandare una e-mail ad auser.montecchio@gmail.com.