Una partnership iniziata nel 1992, nata inizialmente in ambito economico ma che nel corso dei decenni si è rafforzata anche su cultura, diritti e educazione alla pace. E’ un rapporto di collaborazione storico e molto forte quello che lega la Regione dell’Emilia-Romagna e il Land tedesco dell’Assia. In occasione del trentennale di questo legame, una delegazione della Commissione Affari europei del Landtag dell’Assia, accompagnata dalla vicepresidente Karin Müller e dal sottosegretario Uwe Becker, sarà accolta in Emilia-Romagna da oggi, 8 giugno, a venerdì 10.

Oggi la delegazione sarà ricevuta dalla presidente dell’Assemblea legislativa, Emma Petitti, per un incontro con i membri dell’Ufficio di Presidenza e con la prima Commissione assembleare. Il pomeriggio visita al Sacrario dei Caduti di Marzabotto, presenti l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori, il presidente della Scuola di Pace di Monte Sole, Simone Fabbri, i sindaci del territorio, il presidente del Comitato Regionale per le Onoranze ai caduti di Marzabotto, Valter Cardi, e il presidente dell’Associazione delle vittime eccidi nazifascisti di Grizzana Marzabotto Monzuno 1944, Gian Luca Luccarini.

Domani 9 giugno, in mattinata la delegazione sarà in visita al Porto di Ravenna insieme all’assessore regionale alla Mobilità e al Turismo, Andrea Corsini, sopralluogo nel corso del quale saranno affrontati i temi economici legati alle attività dello scalo e ai possibili scambi con l’Assia. Nel pomeriggio sarà il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, Davide Baruffi, a incontrare in Regione i rappresentanti dell’Assia, insieme ai sindaci dei Comuni gemellati con città della regione tedesca.

A seguire, si terrà un incontro della delegazione con la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Elly Schlein, e con la vice marescialla della Regione Wielkopolska alla Sanità, Politiche Educative e Welfare, Paulina Stochniałek.

Venerdì 10 giugno la missione della delegazione si concluderà al Tecnopolo di Bologna per una visita al nuovo Data Center del Centro meteo europeo, guidata dall’assessore all’Università e Ricerca, Paola Salomoni.

L’Assia e l’Emilia-Romagna

L’Assia è uno dei Land più avanzati della Germania: 281 miliardi di euro di Pil (nel 2020) e reddito pro-capite di 44.750 euro, il più alto del Paese dopo quelli delle città-stato di Amburgo e Brema. E’ il quinto Stato federale in ordine di grandezza, si è sviluppato fino a divenire il centro dell’economia tedesca nonché una delle Regioni europee più dinamiche come piazza della finanza internazionale, come base di rilevanti settori di attività industriale e tecnologica, come localizzazione di numerose fiere internazionali. Quel che avviene in Assia ha spesso una funzione-guida per il resto della Repubblica federale.

L’Assia è interessata a collaborare con la Regione Emilia-Romagna in particolare nel settore biomedicale, essendo le loro imprese tra i maggiori produttori tedeschi con 202.700 persone impiegate nel settore, 18,5 miliardi di euro di valore aggiunto globale lordo, 12,5 miliardi di euro di export. Due loro aziende (Fresenius e B. Braun Avitum) sono presenti a Mirandola (Mo). Anche il settore della transizione energetica offre occasioni di collaborazione.