Le vie del Signore sono… ciclabili. E si potranno percorrere insieme nel pomeriggio di domenica 12 giugno, nella nuova iniziativa promossa dall’istituto storico in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia, la Comunità Ebraica di Modena e Reggio Emilia, Mondinsieme e Tutti in Bici – Fiab di Reggio Emilia.

L’appuntamento è dalle 16 di domenica per un giro in bicicletta in città, fra moschea, chiesa di San Pellegrino e sinagoga, con i tre trasferimenti a due ruote intervallati con momenti di dialogo con tre guide spirituali sul ruolo del copricapo nelle fedi musulmana, cristiana e ebraica. In tutte e tre le religioni vi sono prescrizioni, oggi più o meno rigide, sull’ingresso e la permanenza nei luoghi di culto con il capo coperto, relative alle donne nel cristianesimo e nell’Islam, agli uomini nell’ebraismo.

Il programma prevede il ritrovo alle 16 nella sede di Istoreco in via Dante 11, ai chiostri di San Domenico, per la registrazione dei partecipanti, la distribuzione auricolari e la partenza con le proprie bici. Da lì si raggiungerà la moschea di via Gioia 7, per il primo incontro fissato dalle 16.45 alle 17.15. A seguire, sempre con le proprie bici, si proseguirà sino alla chiesa di San Pellegrino, in via Tassoni 2. La terza tappa porterà alla sinagoga di via dell’Aquila 3, prima del ritorno alla sede di Istoreco fissato per le 19. Per iscrizioni e informazioni, scrivere a sinagoga@istoreco.re.it.