Nel pomeriggio di ieri, la Squadra Volante ha tratto in arresto un cittadino straniero di 59 anni per il reato di rapina impropria. L’uomo aveva occultato all’interno del proprio zaino prodotti asportati dagli scaffali del supermercato di via Canaletto; sorpreso da un dipendente del negozio, per guadagnarsi la fuga, lo aveva spintonato per poi scappare in direzione di via del Mercato, dove era stato raggiunto da due persone, che accortesi di quanto accaduto, lo avevano inseguito e fermato.

Due pattuglie della Squadra Volante, allertate tramite numero di emergenza 112NUE, sono intervenute nell’immediatezza, procedendo a bloccare definitivamente il 59enne, che nel frattempo aveva reagito con violenza, colpendo con diversi pugni le due persone intervenute in soccorso. La merce sottratta, del valore di oltre 100 euro, è stata restituita al responsabile del negozio in quanto rivendibile.

Uno dei due uomini intervenuti è stato refertato dal Pronto Soccorso del locale Policlinico con prognosi di 7 giorni per trauma contusivo al volto.

Il 59enne, irregolare sul territorio nazionale, è stato anche denunciato in stato di libertà per inosservanza delle norme sugli stranieri; la sua posizione sul territorio nazionale è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione per l’espulsione dal T.N.