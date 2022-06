Al mattino nuvolosità residua sul settore orientale in via di dissolvimento, sereno sul resto della regione. Dal pomeriggio modesto aumento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi con possibili brevi rovesci. Aumento del rischio temporali dalla sera sulle provincie più occidentali per l’arrivo di un nuovo impulso perturbato. Temperature minime in lieve flessione con valori compresi fra 16 e 19 gradi. Massime senza variazioni di rilievo, intorno ai 28 gradi nelle zone interne e 25 gradi lungo la costa. Venti deboli in prevalenza orientali. Mare temporaneamente mosso al mattinata, poco mosso successivamente.

(Arpae)