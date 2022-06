L’Amministrazione Comunale di Castelfranco Emilia, sempre attenta e sensibile alle tematiche famigliari, questa estate ha realizzato un cartellone di appuntamenti rivolti alle famiglie con bambini di 0-6 anni. Tre le tipologie di incontri: “Sabato in famiglia”, “Favole a merenda” e “Letture sotto le stelle”.

Due mesi, giugno e luglio, ricchi di iniziative, tutte gratuite e senza necessità di prenotazione. Un’occasione per trascorrere del tempo insieme ai bambini, imparando, divertendosi e condividendo insieme momenti di riflessione e di gioco.

Il primo appuntamento è per sabato 18 giugno ma si proseguirà sino a fine luglio, con iniziative che si svolgeranno anche durante altri giorni della settimana, il lunedì, il mercoledì e il giovedì.

Gli incontri sono rivolti alle famiglie, ma anche ad un accompagnatore adulto insieme ai bambini, che potranno così partecipare a gite ed esperienze itineranti.

“L’ estate è fatta per stare insieme e condividere dei momenti di socialità tra le famiglie stesse – spiega l’ Assessore alla scuola, Rita Barbieri -. Con queste iniziative abbiamo voluto offrire a tutta la cittadinanza l’opportunità di usufruire dei servizi anche nei periodi extra scolastici e nei luoghi del territorio comunale, soprattutto dopo questi ultimi due anni che sono stati molto difficili per i bambini e le famiglie”.

Si parte con l’iniziativa che si svolgerà all’interno del Parco “La Stalla”, con letture in movimento per un percorso senso-motorio, ma ci saranno anche dei pic-nic nel Giardino di Villa Sorra, laboratori presso il Parco Orto Botanico Anec e visite guidate, presso l’Oasi faunistica di Manzolino per scoprire gli habitat degli animali.

Sempre nel parco di Villa Sorra, arriveranno i libri della Biblioteca Comunale Lea Garofalo, per proporre tante gustose narrazioni i sabato pomeriggio per concludere poi con una ricca merenda.

Un momento magico, unico e suggestivo sarà quello dedicato alle letture sotto le stelle, rivolto ai genitori e bambini sopra i tre anni. Le letture animate, curate dalla Biblioteca comunale, in collaborazione con l’Associazione culturale Bugs Bunny, faranno tappa in diversi luoghi del territorio comunale, coinvolgendo anche le frazioni di Gaggio e Piumazzo.

QUESTI TUTTI GLI APPUNTAMENTI:

SABATO IN FAMIGLIA

Gite ed esperienze itineranti i sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00:

Sabato 18 giugno – presso il Parco “La Stalla” : letture in movimento “A caccia dell’orso” lettura e percorso sensomotorio basato sul racconto di Michael Rosen ed Helen Oxenbury (12/36 mesi)

Sabato 25 giugno – presso il giardino di Villa Sorra: “Colazione sull’erba: un pic nic in villa” (12/36 mesi)

Sabato 9 luglio – presso Parco Orto Botanico Anec: “I gioielli della corona” laboratorio di riciclo creativo (3/6 anni)

Sabato 23 luglio – presso Oasi faunistica Manzolino: “Alla scoperta degli habitat degli animali insieme ai papà” (0/6 anni)

Per tutte le iniziative è consigliato un abbigliamento comodo e borraccia

FAVOLE A MERENDA:

Sabato pomeriggio ore 17.00, genitori e bambini dai 3 anni, Villa Sorra.

Gli appuntamenti in calendario :

Sabato: 18 giugno

Sabato: 25 giugno

Sabato: 2 luglio

Sabato: 9 luglio

Sabato: 16 luglio

E’ indispensabile portare un cuscino o un telo per sedersi.

LETTURE SOTTO LE STELLE

Mercoledì 22 giugno, ore 21.00 presso Biblio Tour – frazione di Gaggio

Giovedì 7 luglio, ore 21.00 presso parco pista pattinaggio – frazione di Piumazzo

Mercoledì 13 luglio, ore 21.00 presso Biblio Tour – frazione di Gaggio

Giovedì 14 luglio, ore 21.00 presso parco pista pattinaggio – frazione di Piumazzo

Lunedì 18 luglio ore 21.00, presso parco Europa “A. Megalizzi”

Lunedì 25 luglio ore 21.00, presso parco Europa “A. Megalizzi”