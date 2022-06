Un infortunio sul lavoro si è verificato poco prima delle 15.00 di oggi 7 giugno 2022 in via Brodolini a Cadelbosco Sopra, dove un 22enne residente nel modenese è rimasto seriamente ferito dopo essere finito nel nastro trasportatore di un macchinario su cui stava facendo le operazioni di collaudo.

Secondo la prima ricostruzione dei Carabinieri del nucleo radiomobile di Guastalla che hanno operato il primo intervento procedendo unitamente al personale della medicina del lavoro di Reggio Emilia, il giovane, dipendente di un’azienda di software esterna, si trovava nell’azienda reggiana per effettuare il collaudo del macchinario quando, per cause al vaglio del personale della Medicina del Lavoro che procede, è finito sul nastro trasportatore venendo schiacciato dai rulli. Il giovane, soccorso dai sanitari inviati dal 118 è stato trasportato con l’elisoccorso all’Ospedale Maggiore di Parma in serie condizioni per i politraumi riportati da schiacciamento.