Biomedical valley, il workshop che precede TEDxMirandola e nato come momento di connessione e condivisione di tutte le eccellenze del territorio mirandolese, è arrivato alla sua seconda edizione, in programma per venerdì 24 giugno all’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola. Quest’anno si celebrano infatti i 60 anni di attività del distretto, un anniversario particolarmente sentito anche perché le celebrazioni del 50esimo non furono possibili a causa del terremoto del 2012.

Il programma del 24 giugno prevede momenti nei quali si approfondiranno innovazioni, idee e storie delle imprese protagoniste del territorio, ospitando non solo tutte le eccellenze più importanti, ma anche rilevanti personalità e istituzioni. Una kermesse alla frontiera della scienza e della tecnologia, all’insegna della condivisione e con una particolare attenzione al valore tanto economico quanto sociale e di salute pubblica che il distretto biomedicale ha ben oltre i confini del territorio modenese.

Il ruolo del distretto emiliano è in forte crescita, in controtendenza rispetto agli altri settori industriali e nonostante 10 anni fa con il terremoto si fosse ipotizzato l’inizio del suo declino. Al contrario, si è assistito a una sua rinascita, arrivando in poco tempo a superare i risultati pre terremoto e a fare da traino a tutta la provincia per guardare oltre la pandemia.

“Con questo workshop celebriamo l’eccellenza pura e silenziosa del nostro territorio, fatta di grandi e piccole imprese che con la tipica voglia di fare emiliana salvano vite in tutto il mondo e creano valore per tanti”. Queste le parole di Matteo Stefanini, ricercatore e organizzatore dell’evento assieme a un team di giovani volontari impegnati anche nel TEDxMirandola. “L’atmosfera di condivisione ed entusiasmo che si respira intorno a queste iniziative ci rende davvero orgogliosi della community creata, in un territorio che merita di essere raccontato non solo nei periodi di emergenza”, conclude Stefanini.

Apriranno l’evento, a partire dalle ore 15:30, il Sottosegretario di Stato del Ministero della Salute Pierpaolo Sileri, il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e il Vice Presidente di Confindustria Maurizio Marchesini.

A seguire i talk delle eccellenze rappresentative del distretto:

Medtronic : “Innovazione e sostenibilità per un sistema salute più inclusivo” con Armida Gigante

: “Innovazione e sostenibilità per un sistema salute più inclusivo” con LivaNova : “Rinati dal terremoto, in rinascita dalla pandemia” con Luca Scalmana

: “Rinati dal terremoto, in rinascita dalla pandemia” con Baxter : “Sequenze casuali” con Franco Fregni

: “Sequenze casuali” con Eurosets : “Tecnologia e scienza medica che salvano la vita” con Sara Menghini

: “Tecnologia e scienza medica che salvano la vita” con QURA srl : “Come ci prendiamo Qura del nostro tempo” con Daniele Galavotti

: “Come ci prendiamo Qura del nostro tempo” con Sidam : “Favole e Innovazione” con Annalisa Azzolini e Piero Camurati

: “Favole e Innovazione” con e Olympus : “Medici e Intelligenza Artificiale: ogni vita conta!” con Cinzia De Vincenzi

: “Medici e Intelligenza Artificiale: ogni vita conta!” con Medica S.p.A. : “Nanotech enabled up-cycling of plastic” con Letizia Bocchi e Manuela Melucci

: “Nanotech enabled up-cycling of plastic” con e B.Braun : “We act as a corporate citizen” con Giuliana Gavioli

: “We act as a corporate citizen” con Fondazione Umberto Veronesi : “Partnership di valore e bene comune. Una storia di successo” con Simone Silvestri

: “Partnership di valore e bene comune. Una storia di successo” con Capgemini Engineering : “The future of health is connected” con Silvia Pinciroli

: “The future of health is connected” con CPL CONCORDIA : “Rinascere: il segreto di una storia lunga 123 anni” con Paolo Barbieri

: “Rinascere: il segreto di una storia lunga 123 anni” con Encaplast : “La cultura della resilienza in oltre 40 anni di evoluzione” con Valentina Bianchini

: “La cultura della resilienza in oltre 40 anni di evoluzione” con Innova Finance : “Agevolare la rinascita: il case study di Encaplast” con Piergiorgio Zuffi

: “Agevolare la rinascita: il case study di Encaplast” con GLP Intellectual Property Office : “Genio imprenditoriale + Innovazione = Proprietà Intellettuale^2” con Davide Pilati

: “Genio imprenditoriale + Innovazione = Proprietà Intellettuale^2” con Crédit Agricole : “Accompagniamo le imprese e i territori costruendo insieme percorsi sostenibili” con Marco Perocchi

: “Accompagniamo le imprese e i territori costruendo insieme percorsi sostenibili” con Synergie Italia S.p.A.: “Diventare AntiFragile” con Daniela Chiru

Conduce Alessandra Ferretti, giornalista scientifica Il Sole 24 Ore Sanità, e Staff Comunicazione Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, poi l’evento prosegue in serata a Villa Tagliata.

L’iniziativa è resa possibile dalle eccellenze di spicco partner di TEDxMirandola, tra cui: Livanova, Medtronic, Baxter, Eurosets, Sidam, Encaplast, CPL Concordia, Olympus, Qura, Autocarrozzeria Imperiale, Innova Finance, GLP, Medica, Synergie, B.Braun, Acea Costruzioni, Crédit Agricole, Capgemini Engineering, Fondazione Umberto Veronesi, Cedic, Fresenius Kabi, Sanfelice 1893 Banca Popolare, e tanti altri, compresi i patrocini del Comune di Mirandola, Tecnopolo TPM, CNA Modena e Confindustria Emilia.

Programma completo e biglietti del workshop disponibili al seguente link: https://biomedicalvalley2022.eventbrite.it

Biomedicalvalley è anche sui social: Linkedin, Instagram e Facebook.

www.biomedicalvalley.com