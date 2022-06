“Utopolis, una città solo sognata” è lo spettacolo che andrà in scena lunedì 6 giugno alle ore 20.45 al Cinema Teatro Nuovo di Vergato. A proporre la serata sono l’Istituto di Istruzione superiore Luigi Fantini e il gruppo Progetto Teatro

Per tutto l’anno le studentesse e gli studenti dell’Istituto Fantini che fanno parte del laboratorio teatrale coordinato dalla professoressa Francesca Falsetti e guidati dal regista Alessandro Migliucci, hanno provato le scene, studiato le parti di un’opera che tocca la corda dei loro cuori. A tema, infatti, c’è l’adolescenza con tutte le loro paure, le emozioni particolarmente provocate dalle restrizioni della pandemia che hanno limitato in modo stringente la socialità dei ragazzi.

Lo spettacolo, di fatto, chiude l’anno scolastico dell’Istituto Fantini tanto che prima della chiusura della serata ci sarà il saluto delle studentesse e degli studenti delle classi quinte.

Per poter eseguire le prove dello spettacolo l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione la Sala del Consiglio comunale.

Sara Ragno, vicepreside dell’Istituto di Istruzione superiore Luigi Fantini, ha spiegato che: “il teatro costituisce un elemento caratterizzante dell’offerta formativa del nostro Istituto che da più di 15 anni rappresenta uno strumento educativo fondamentale attraverso il quale si trattano temi social. E’ uno spazio di riflessione e di crescita irrinunciabile amato dai ragazzi, che trovano così al Fantini non solo una scuola ma un punto di aggregazione e uno spazio ricreativo pomeridiano (insieme a tante altre attività ludico sportive), che in un territorio difficile come il nostro è certamente un valore aggiunto per i nostri ragazzi”.

Giuseppe Argentieri, sindaco di Vergato, ha dichiarato: “lo spettacolo degli studenti e delle studentesse dell’Istituto Fantini rende orgogliosi tutta la comunità. Rivederli di nuovo a teatro dopo gli anni caratterizzati dalla pandemia, dai lockdown e dalla DAD ha tanti significati. Uno degli aspetti che mi preme sottolineare è la socialità ritrovata grazie ad un lavoro fatto insieme ai docenti e le docenti dell’Istituto scolastico”.

Lo spettacolo “Utopolis. Una città solo sognata” è ad ingresso libero e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare