Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio nuvolosità variabile con ampi tratti di sereno sulla pianura e annuvolamenti più consistenti sui rilievi dove saranno possibili anche locali piovaschi, più probabili sul settore centro-orientale. Temperature stazionarie le minime, con valori attorno tra 20/22 gradi e in lieve calo le massime con valori compresi tra 26/27 gradi della costa e 32/33 delle zone interne. Venti sulla pianura deboli in prevalenza occidentali al mattino tendenti a disporsi da est nel pomeriggio con rinforzi di brezza durante il pomeriggio sera sul settore orientale della regione; sui rilievi deboli in prevalenza sud-occidentali con temporanei rinforzi. Mare poco mosso.

(Arpae)