Questa mattina verso le 11.30, a Modena via Rainusso un gatto, sfuggito al controllo dei proprietari, è scivolato (o si è lanciato) sul terrazzino sottostante la sua abitazione. Per recuperare l’animale è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Il gatto è stato poi riaffidato ai proprietari. Intervento analogo per altro ‘micio’ a Carpi via Malpighi.



