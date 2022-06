Pecco Bagnaia partirà dalla prima fila nel GP della Catalogna, in programma domani sul Circuit de Barcelona – Catalunya. Dopo essersi aggiudicato l’accesso diretto alla Q2 chiudendo la FP3 con il quarto tempo, il pilota torinese ha saputo portare a termine un “time attack” quasi perfetto in qualifica, chiudendo in 1:38.773, in seconda posizione, a soli 31 millesimi dalla pole position di Aleix Espargaro. Per Bagnaia si tratta della quarta partenza dalla prima fila nella stagione MotoGP 2022.

Jack Miller partirà invece dalla quarta fila nella gara di domani. Il pilota australiano, che era riuscito ad entrare direttamente in Q2 grazie al quinto tempo dopo la FP3, ha continuato a soffrire per la mancanza di grip al posteriore anche oggi, e non è riuscito ad andare oltre l’undicesimo tempo (1:39.523) in qualifica.

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – 2° (1:38.773)

“Abbiamo chiuso molto vicini ad Aleix Espargaro, ma purtroppo ho perso un po’ di tempo nel quarto settore a causa del traffico. In ogni caso sono molto soddisfatto di questa qualifica e anche del lavoro che abbiamo fatto nella FP4. Come passo ci siamo avvicinati un po’ di più ad Aleix, che considero l’uomo da battere domani. Anche Fabio Quartararo ha fatto un passo avanti oggi. Per la gara sarà difficile preparare una strategia: le temperature dovrebbero essere più alte rispetto ad oggi e perciò le condizioni della pista saranno leggermente diverse. Sarà importante riuscire ad amministrare bene la gomma posteriore per poter essere competitivi anche nelle fasi finali della gara”.

Jack Miller (#43 Ducati Lenovo Team) – 11° (1:39.523)

“Ho sofferto molto oggi in qualifica con entrambe le gomme morbide: ho cercato di sfruttarle al massimo, ma la mancanza di grip al posteriore non mi ha permesso di guidare come volevo. È difficile dire se il problema sia dovuto alla scelta della gomma o al nostro setup, ma continueremo a lavorare e ad analizzare i dati di oggi per cercare di migliorare ancora ed essere pronti per la gara di domani. È difficile predire che tipo di gara sarà, ma sicuramente proveremo a fare del nostro meglio, come sempre”.

I piloti della MotoGP torneranno in pista domattina alle 9:40 per il warm up, mentre il nono Gran Premio della stagione 2022 prenderà il via alle ore 14:00 CEST sulla distanza di 24 giri.