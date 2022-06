Torna anche quest’anno Il Pineta Camp, il campo estivo organizzato per il 6^ anno consecutivo da Effetto Notte Aps. Un’occasione di divertimento e apprendimento per i bambini e i ragazzi delle scuole dell’infanzia, delle elementari e delle medie, e un servizio di fondamentale importanza per tante famiglie nel periodo delle vacanze scolastiche, in particolare quelle in cui entrambi i genitori lavorano. Una tradizione che si rinnova, ma che porterà anche tante novità e un’offerta sempre più ricca per bambini e ragazzi. Anche quest’anno il servizio sarà attivo per tutta l’estate, dal 6 giugno al 9 settembre, ben 14 settimane dal lunedì al venerdì. Si svolgerà con le seguenti modalità: alla mattina dalle ore 8 alle 13, ma con flessibilità in entrata e uscita, in quanto le attività principali inizieranno alle 9 e termineranno alle ore 12; per chi lo vorrà ci sarà la possibilità del pranzo alle ore 13 cucinato presso il chiosco, con menu vario tutti i giorni; a seguire il turno pomeridiano dalle ore 14.30 alle ore 17.30 con attività più libere e dedicato ai compiti estivi per chi li dovrà svolgere.

Altra significativa novità riguarda l’età dei partecipanti. Confermato l’accesso dai 4 anni compiuti o che saranno compiuti nel corso del 2022 (anno di nascita 2018), sarà possibile partecipare anche ai più grandi, fino a chi ha frequentato la seconda media (anno di nascita 2009). Per i più grandi, a seconda delle loro preferenze, l’attività sarà strutturata in modo diverso, eventualmente anche in un ruolo di aiuto agli educatori.

Tante le conferme per il format di successo che l’anno scorso ha visto la partecipazione di ben 126 bambini iscritti, per un totale di 488 settimane di presenza complessive. Quindi verranno proposte principalmente attività in natura, nel parco Pineta che dà infinite possibilità nei tanti spazi polivalenti, ma anche in altri luoghi del territorio di Casina. Anche per questo il titolo del Camp 2022 è “Il nostro territorio”, e sarà sviluppato in settimane tematiche che vedranno approfondire aspetti specifici quali cibo, storia, animali, piante, gente, paesaggio, associazioni. Approfondimenti che vedranno laboratori creativi, giochi, attività sportive, escursioni, interventi di esperti, realizzazione di spettacoli. È già possibile iscrivere i ragazzi ai turni settimanale, indicando le date di frequenza.

Il costo di partecipazione è per la frequenza alla mattina (ore 8 – 13): 70 euro per i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia; 60 euro la primaria e medie. Per il pranzo (ore 13 – 14.30) per tutti 10 euro al giorno o 40 euro settimanali. Per il turno pomeridiano (ore 14.30 – 17.30) per tutti 10 euro al giorno o 30 euro a settimana. È prevista sulla quota mattutina uno sconto di 5 euro per i fratelli e a partire dalla quinta settimana. È inoltre dovuta una quota una tantum di iscrizione all’associazione di 10 euro che copre le spese per maglietta e assicurazione.

È necessaria l’iscrizione entro il venerdì precedente l’inizio delle settimane di camp tramite il form online sul sito web www.effettonotte.it/pinetacamp22/ dove è possibile anche trovare ulteriori informazioni. In caso di necessità è possibile telefonare al numero 349 4433017 o mandare email a info@effettonotte.it.