Per agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, oppure per il rinnovo di carte d’identità scadute necessarie per il riconoscimento ai seggi, i servizi demografici saranno aperti, oltre il normale orario di lavoro, anche nei seguenti giorni ed orari:

lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 giugno dalle ore 15 alle ore 18 (oltre al normale orario di lavoro dalle 9 alle 12,30)

giovedì: orario ordinario dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18,30

nei due giorni antecedenti la data della votazione cioè da venerdì 10 a sabato 11 giugno 2022, dalle ore 9 alle ore 18, continuativamente;

nel giorno della votazione (domenica 12 giugno 2022) per tutta la durata delle operazioni di votazione, cioè dalle ore 7 alle ore 23.