Erano circa le 14:00 quando Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino sono intervenuti per un parapendio precipitato in località Pian del Falco.

Un 35enne residente a Modena si è lanciato con la vela dal Monte Calvanella, zona molto frequentata da chi pratica questo sport: si decolla da un grande prato a quota 1530 m. Dopo il decollo una porzione di ala del parapendio si è chiusa e il conduttore ha iniziato a perdere quota. Via radio è riuscito a comunicare agli altri colleghi, anch’essi già in volo, quello che gli stava succedendo. Non riuscendo a riportare la vela nelle condizioni di volo ha attivato il paracadute d’emergenza ma è atterrato su degli abeti, rimanendovi appeso.

Sul posto sono stati inviati il Soccorso Alpino e Speleologico con squadra di Sestola, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Laboriosa e tecnicamente complessa è stata l’operazione di calata a terra del pilota. Illeso non ha avuto necessità di andare in ospedale.