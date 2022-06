“InCarpi” torna a casa: l’ufficio comunale di informazioni e accoglienza turistica, dal 9 giugno sarà di nuovo dentro al Palazzo dei Pio, nel portico del Cortile d’onore frontale all’accesso dalla piazza dei Martiri (sala ex-Poste).

L’ufficio, che da anni funziona anche come biglietteria per gli spettacoli del teatro Comunale, si era spostato provvisoriamente nella Torre dell’Uccelliera alla fine del settembre 2020, per gli interventi di consolidamento del sovrastante ex-teatro Vigarani: ora rientra appunto nei propri locali, a loro volta ammodernati e riorganizzati.

Per consentire il trasloco, l’ufficio resterà chiuso martedì 7 e mercoledì 8: in quei due giorni servizio di biglietteria per i concerti estivi sarà svolto in teatro (ore 10-13), mentre la Carpicard per l’ingresso ai musei sarà acquistabile direttamente in museo.

InCarpi riaprirà quindi giovedì 9 giugno nella sala ex-Poste con i consueti orari (da martedì a domenica 10-18 continuato, il lunedì chiuso se non festivo), contatti (059649255; incarpi@comune.carpi.mo.it) e servizi.

Per informazioni: www.incarpi.it e www.facebook.com/turismo.comunedicarpi/