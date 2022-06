I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Guastalla, sabato pomeriggio, sono stati chiamati ad intervenire nei pressi di un esercizio pubblico del paese a causa del disturbo che un uomo, evidentemente in stato di ebbrezza alcolica, stava arrecando ai presenti. Sul posto i Carabinieri hanno subito notato un individuo, poi indicato essere quello della segnalazione fatta alla Centrale Operativa, salire a bordo della sua autovettura ed allontanarsi.

Senza mai perderlo di vista, i militari sono riusciti a fermarlo in un vicino parcheggio dopo che aveva percorso circa un chilometro e mezzo, e ad identificarlo. Verificata la regolarità dei documenti di guida e di circolazione, gli stessi Carabinieri lo hanno invitato a sottoporsi all’alcol test con il quale è stato accertato, in tutti e tre i test eseguiti, una presenza di alcol nel sangue di oltre 2,5 gr/l. Inevitabili a questo punto le sanzioni amministrative del ritiro della patente e del sequestro dell’auto, che è stata affidata al soccorso stradale. Conclusi tutti gli accertamenti l’uomo, che abita a Guastalla, è stato segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia a cui spetterà la conclusione delle indagini, per poi rendere noti gli esiti al Giudice che valuterà compiutamente le eventuali responsabilità penali dell’indagato.