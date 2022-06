L’amministrazione comunale, in collaborazione con l’istituto comprensivo di Casalgrande e il Ceas Terre Reggiane Tresinaro Secchia, organizza per il 5 giugno (ore 16) un pomeriggio dedicato alla valorizzazione dei percorsi ciclopedonali e delle aree verdi nell’ambito del progetto regionale ‘siamo nati per camminare’.

Saranno organizzati 3 punti di ritrovo alle ore 16 nelle frazioni di Salvaterra (casetta dell’acqua), Casaslgrande Alto (piazzale Spinelli) e Dinazzano (piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa), dai quali si partirà a piedi per raggiungere il parco Amarcord di Casalgrande, dove ci si ritroverà per passare un pomeriggio all’insegna del divertimento. Le Guide esperte del Ceas organizzeranno i giochi proposti nelle nostre scuole all’interno del progetto Nati per camminare; e anche l’Uisp, presente con diversi animatori, farà conoscere ai ragazzi i giochi tradizionali. Alle ore 18.30 ci sarà la premiazione dei progetti portati avanti con Nati per Camminare. Sarà inoltre possibile fare merenda al chiosco del parco e cenare con tigelle e gnocco fritto.

Sempre al parco Amarcord, grande appuntamento con il divertimento al Centro Giovani, che sarà aperto dalle ore 16.00 alle 19.00 per un pomeriggio di giochi da tavolo per tutti i ragazzi e giovani over 12 anni, in collaborazione con gli animatori ludici di Gilda dei Bardi, nell’ambito dell’iniziatica ‘Casalgrande Cammina’. Ingresso libero e gratuito. Per informazioni ed iscrizioni gametimecasalgrande@gmail.com