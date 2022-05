Per il quarto anno consecutivo il Comune di San Felice sul Panaro è stato riconosciuto come “Comune ciclabile” e premiato con il punteggio di tre bike-smile. L’iniziativa, promossa dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (Fiab) e giunta alla quinta edizione, valuta e attesta il grado di ciclabilità dei Comuni italiani, accompagnandoli in un percorso virtuoso verso politiche bike friendly. Il riconoscimento attribuisce alle località e ai loro territori un punteggio da 1 a 5 assegnato sulla base di diversi parametri e indicato sulla bandiera gialla con il simbolo dei bike-smile. La cerimonia di consegna si è svolta lo scorso 22 maggio a Reggio Emilia. San Felice ha raggiunto i tre bike-smile grazie alla sua articolata rete di ciclabili urbane e per l’accresciuta attività di divulgazione e comunicazione su queste tematiche.

Fiab-ComuniCiclabili è un progetto di Fiab-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta nato cinque anni fa per stimolare le Amministrazioni locali nello sviluppo di politiche di mobilità ciclistica: scelte fondamentali per il buon esito della transizione virtuosa delle nostre città.