I Carabinieri della Stazione di Collagna, che una ventina di giorni fa erano intervenuti per i rilievi di un incidente stradale avvenuto tra due autovetture lungo la SS63 a Ventasso, hanno denunciato una donna per guida in stato di alterazione psicofisica. Gli esami clinici finalizzati a verificare l’eventuale assunzione di alcol o droghe, a cui i due conducenti sono stati sottoposti, hanno infatti restituito un esito positivo ai metaboliti del “THC” per una di loro.

Conclusi gli accertamenti, quindi, i Carabinieri di Collagna hanno proceduto a segnalare una donna alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia con l’ipotesi di reato di guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostante stupefacenti. Una volta che la Procura chiuderà le indagini, il tutto sarà riferito al Giudice che valuterà le reali responsabilità dell’indagata.