Si è conclusa con una denuncia in stato di libertà la vicenda che ha visto vittima di una truffa un cittadino di San Polo d’Enza. Lo scorso marzo, i Carabinieri della Stazione del paese avevano ricevuto la denuncia dell’uomo che, dopo aver concluso una trattativa on line per la sottoscrizione di una polizza assicurativa, aveva effettuato tre versamenti in favore del finto venditore, per una somma complessiva di 1.348 euro, senza mai ricevere il relativo contratto.

Da qui l’avvio dell’indagine dei militari dell’Arma che, in breve tempo, sono riusciti a risalire alle generalità del truffatore. Si tratta di uomo abitante in Campania per il quale ieri è scattata la segnalazione alla Procura reggiana che, una volta concluse le indagini, provvederà a notiziare il Giudice affinché possa valutare le reali responsabilità dell’uomo identificato dai Carabinieri.