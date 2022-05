“Un uomo di sport che ha accompagnato sul campo di calcio decine di generazioni di giovani sportivi della Gino Nasi. Un uomo, un autentico signore, profondamente legato ai valori sportivi e con una grande attenzione all’educazione”. L’assessora allo Sport del Comune di Modena Grazia Baracchi ricorda così Enzo Vezzalini, storico dirigente della Gino Nasi, scomparso all’età di 91 anni.

Vezzalini è stato presidente della Gino Nasi calcio tra il 1974 e il 2014 per poi affiancare, con generosità e spirito di servizio, il presidente Giorgio Bellucci come presidente onorario. Nel settembre dell’anno scorso partecipò all’inaugurazione del nuovo campo in sintetico Guidi, in via Viterbo, e nell’occasione gli vennero dedicate due targhe di ringraziamento per l’attività spesa a servizio della società sportiva per oltre mezzo secolo.