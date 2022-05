L’Amministrazione Comunale di Mirandola rende noto che, a partire dal 1° giugno avrà inizio una nuova fase del percorso che condurrà la Biblioteca “Eugenio Garin” – entro la fine dell’anno 2022 – a sistemarsi all’interno dei nuovi e ristrutturati spazi del complesso edilizio di piazza Garibaldi, accanto alla chiesa di San Francesco.

Dal prossimo 1° giugno prenderanno avvio, presso la sede dell’attuale biblioteca in via 29 maggio, una complessa ma fondamentale operazione di revisione, scarto e riorganizzazione del patrimonio librario esistente, compreso quello depositato presso i magazzini della Soprintendenza a San Giorgio di Piano (Bo) e qui trasportato dopo il terremoto del 2012. Tutto questo materiale troverà poi posto all’interno dei locali della nuova biblioteca di piazza Garibaldi a Mirandola, accanto ai fondi storici anch’essi conservati nei depositi siti in San Giorgio di Piano.

Nelle prossime settimane, nonostante i lavori, sarà comunque possibile accedere ad alcune sale della biblioteca (di via 29 maggio), per poter studiare e per fruire del servizio di prestito, ritirando i libri e riconsegnandoli.

Dal 6 giugno al 6 agosto 2022 gli orari della Biblioteca “Eugenio Garin” saranno i seguenti: lunedì, mercoledì, giovedì ore 9-19; martedì e venerdì ore 9-12; sabato ore 9-13.

Infine, si comunica che la biblioteca resterà chiusa al pubblico, per la necessaria attività di riorganizzazione e di riadattamento degli spazi, nelle sole giornate del prossimo 1, 3 e 4 giugno 2022.