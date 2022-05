La collaborazione tra le istituzioni della Val d’Enza che si occupano di persone non autosufficienti e l’Associazione AIMA è ormai consolidata da molti anni e consente di fornire un sostegno concreto alle persone con demenza e ai loro familiari.

La rete dei servizi pubblici rivolta agli anziani della Val d’Enza è molto sviluppata: Assistenza domiciliare e assistenza sanitaria territoriale, progetti di supporto alla domiciliarità, Centri diurni, Case residenze, Assegni di Cura, ricoveri di sollievo. Per andare incontro alle esigenze più specifiche delle persone con demenza e dei loro familiari, è stata attivata da molti anni, inoltre, la collaborazione con AIMA, in grado di mettere a disposizione professionisti specializzati e qualificati.

L’esperienza di collaborazione con AIMA è partita dai gruppi di sostegno, nei quali le persone possono condividere – guidate da un supporto psicologico – le difficoltà quotidiane che si incontrano nella gestione dei disturbi cognitivi, sia sul piano materiale che su quello relazionale e affettivo. Nel tempo si sono sommate agli incontri di gruppo una serie di altre iniziative promozionali e di sostegno.

La nuova convenzione tra l’Unione Val d’Enza e l’AIMA prevede:

continuità ai quattro gruppi di sostegno per i familiari sui territori di Cavriago, Montecchio, Campegine/Gattatico e S. Ilario; a questi gruppi se ne affiancherà uno nuovo e specifico destinato alle più delicate situazioni di demenza ad esordio precoce;

nuove iniziative pubbliche di conoscenza, condivisione e discussione sulle tematiche legate al tema delle demenze;

un Caffè Incontro presso il Centro sociale La Manara di Bibbiano, pensato sia per le persone con demenza sia per i loro familiari, con l’opportunità di ricevere informazioni, supporto individuale e di gruppo; in particolare per la persona con demenza prevede occasioni di interazione e di mantenimento delle proprie capacità attraverso socializzazione, stimolazione e supporto;

i “laboratori benessere”, percorsi di promozione della salute per persone con più di 60 anni, senza deterioramento cognitivo, allo scopo di prendersi cura della propria salute in ottica di prevenzione; la realizzazione di questi laboratori è possibile anche grazie alla campagna di raccolta fondi “Noci della Memoria” promossa da AIMA in occasione del Natale.

Il Presidente dell’Unione Luca Ronzoni, con delega alle Politiche sociali, dichiara: “La nostra rete dei servizi è molto qualificata e ramificata, e consente di dare molte risposte alle persone non autosufficienti e alle loro famiglie. Molto resta da fare, però, in particolare verso esigenze molto specifiche come quelle portate dalle persone con demenza, in qualche caso purtroppo anche in età giovanile. Vorremmo fare sempre di più, e la collaborazione con AIMA si sviluppa di anno in anno nella direzione di fornire risposte diversificate e opportunità di incontro, sostegno e condivisione in una stretta collaborazione con i Servizi sociali e sanitari”.

Per informazioni contattare lo Sportello sociale del Comune di Residenza.