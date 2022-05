Nuvolosità variabile con annuvolamenti temporaneamente più consistenti associati a locali rovesci, più probabili sui rilievi ed al mattino sul settore occidentale. Tendenza a schiarite in serata. Temperature minime in lieve ulteriore diminuzione sulle pianure emiliane, con valori intorno a 12/13 gradi nei capoluoghi e localmente inferiori in aperta campagna; sulla Romagna e lungo la costa comprese tra 14 e 16 gradi. Massime in aumento, con valori tra 22 e 24 gradi. Venti in prevalenza deboli, a tratti moderati, tra est e nord-est sulle pianure, da sud-ovest lungo i rilievi. Mare poco mosso.

(Arpae)