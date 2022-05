In questi primi mesi dell’anno, dopo il lungo periodo di limitazioni connesse alle misure di contrasto al diffondersi della pandemia da COVID-19, sono riprese le attività relative all’educazione stradale in ambito scolastico, alcune in didattica a distanza e altre in presenza.

La Polizia di Stato di Bologna, in particolare, è stata coinvolta nel progetto di educazione stradale denominato “Stai Sobrio”, organizzato dalla Direzione provinciale dell’ACI di Bologna e dedicato al mondo scolastico di ogni ordine e grado.

L’attività formativa è stata svolta dai poliziotti della Sezione Polizia Stradale di Bologna in collaborazione con la Polizia Municipale di Bologna e la Direzione ACI di Bologna.

Dal mese di marzo il progetto “Stai Sobrio” è entrato in molte scuole, coinvolgendo ragazzi e ragazze delle scuole materne, elementari, medie e superiori, sui temi della sicurezza stradale.

Di fronte ad una ampia platea di ragazzi dall’età compresa tra i 4 ed i 20 anni, i poliziotti della Stradale di Bologna hanno affrontato con i bambini più piccoli i temi più semplici dell’interpretazione dei colori del semaforo o dell’attraversamento della strada per trattare, poi, con i più grandi l’uso della bicicletta e dello scooter. Con gli studenti delle superiori, infine, si sono soffermati ad analizzare le conseguenze derivanti dall’uso di sostanze alcooliche e/o stupefacenti alla guida, riproducendo filmati relativi a dinamiche reali di incidenti stradali avvenuti sulle nostre strade.

Durante lo svolgimento del progetto, sono state visitate tre classi della scuola materna per un totale di 55 bambini, due classi della scuola elementare per un totale di 35 bambini, quattro scuole medie per un totale di 75 alunni e 16 classi di istituti superiori per un totale di 365 studenti: un totale di 530 ragazzi e ragazze della città di Bologna a cui è stato veicolato il messaggio dell’educazione stradale.

La Polizia Stradale è da sempre impegnata nelle iniziative correlate all’educazione stradale, convinta dell’importanza della formazione per elevare la sicurezza della circolazione sulle nostre strade.