L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena comunica che in questi giorni è in corso un intervento di individuazione e riparazione di una limitata perdita d’acqua in un bagno della Degenza della Nefrologia e Dialisi. La perdita è stata segnalata nei giorni scorsi in un bagno. Subito sono cominciate le indagini finalizzate al ripristino che dovrebbero concludersi in alcuni giorni. Per consentire l’intervento, 6 degenti sono stati spostati di stanza.

È importante sottolineare che non si è trattato di un allagamento ma di un gocciolio sul quale si è subito intervenuti. Nessuna attività del reparto ha subito rallentamenti e l’attività di Dialisi non ha subito ripercussioni.

La Direzione si scusa con i cittadini per gli eventuali disagi e ringrazia tutto il personale, tecnico e sanitario, per l’impegno nella gestione di questo inconveniente.