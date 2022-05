Alle ore 13:30 di ieri, una pattuglia della Squadra Volante si è portata in via Dante Alighieri su segnalazione di una lite. Giunti sul posto gli agenti hanno accertato che uno dei giovani coinvolti nel diverbio, transitando con un amico in quella via, aveva notato un soggetto a bordo di un monopattino simile a quello di sua proprietà che gli era stato sottratto da ignoti. Il soggetto indicato come presunto autore del furto è stato quindi accompagnato presso gli Uffici della locale Questura per gli accertamenti del caso.

Privo di documenti, è stato sottoposto ad accertamenti fotodattiloscopici per accertare le sue generalità. Sulla sua persona è stato rinvenuto un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti del tipo hashish, marijuana, cocaina e crack. Il soggetto è stato inoltre trovato in possesso di due telefoni cellulari, nonostante il divieto prescritto dalla misura di prevenzione dell’Avviso Orale emesso dal Questore di Reggio Emilia. I telefoni sono stati quindi sequestrati.

Terminati gli accertamenti di rito, il soggetto è stato tratto in arresto per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria per ricettazione, per la violazione della misura di prevenzione di cui sopra e per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, in quanto in possesso di permesso di soggiorno scaduto.